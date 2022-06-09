Названы риски ограничения транзита газа через Украину

Если власти Украины будут и дальше ограничивать транзит газа в Европу через свою территорию, ситуация обострится. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» экономист, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

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Так, это может повлечь за собой усложнение взаимодействия с партнерами из Европы.

«Пока все спокойно. "Газпром" подает заявку на транзит через оба пункта, "Нафтогаз" одну из низ отклоняет», — подчеркнул Гривач.

В связи с тем, что это нарушение контрактных обязательств, а платеж выставляется за оба пункта, российская компания платит меньше пропорционально недоступной для транзита мощности, указал он.

«Есть риски обострения ситуации, если Украина еще сильнее ограничит транзит, особенно в преддверии зимы, под предлогом санкций или форс-мажора», — заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности.