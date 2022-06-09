Названы риски ограничения транзита газа через Украину

Если власти Украины будут и дальше ограничивать транзит газа в Европу через свою территорию, ситуация обострится. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» экономист, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Так, это может повлечь за собой усложнение взаимодействия с партнерами из Европы.
«Пока все спокойно. "Газпром" подает заявку на транзит через оба пункта, "Нафтогаз" одну из низ отклоняет», — подчеркнул Гривач.
В связи с тем, что это нарушение контрактных обязательств, а платеж выставляется за оба пункта, российская компания платит меньше пропорционально недоступной для транзита мощности, указал он.
«Есть риски обострения ситуации, если Украина еще сильнее ограничит транзит, особенно в преддверии зимы, под предлогом санкций или форс-мажора», — заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности.
Ранее сообщалось, что с 11 мая «Оператор ГТС Украины» (ОГТС) остановил транзит российского газа в ЕС через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» в Луганской области. Он объяснил это тем, что объект находится под контролем России. Глава ОГТС Сергей Макогон заявил, что компания оставит ГИС «Сохрановка» для транзита газа закрытой до тех пор, пока Киев не восстановит контроль над газотранспортной системой Украины.