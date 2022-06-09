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1 час назад

Песков заявил, что система оплаты за российский газ в рублях отлажена

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с оплатой российского газа в рублях.

Песков прокомментировал ситуацию с оплатой российского газа в рублях
Фото: пресс-центр "Газпром"пресс-центр "Газпром"

На вопрос об отключении не согласившихся с новыми правилами потребителей Песков заявил, что они «уже отключены».

Он отметил,что новые отключения не планируются.

«Система работает, система налажена, и те, кто получает газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России», — заявил Песков.

Ранее компания «Газпром» подтвердила прекращение поставок газа в адрес датской компании Ørsted, а также подразделению Shell в Германии в связи с неоплатой в рублях.

Экономика,Дмитрий Песков,Shell,Газпром,
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