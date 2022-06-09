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1 час назад

Путин отменил требование к экспортерам по продаже 50% валютной выручки

Лера Букина

Президент РФ Владимир Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Путин отменил требование к экспортерам по продаже 50% валютной выручки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь долю валютной выручки, которую экспортеры должны будут продавать, будет определять правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Срок установит Совет директоров регулятора.

Речь идет о требованиях, которые ранее предъявили к российским компаниям-экспортерам, в связи с резким ослаблением курса рубля после начала военной спецоперации на Украине.

Ранее предполагалась доля в 80%, однако в конце мая на фоне начавшегося укрепления национальной валюты она была снижена до 50%. Кроме того, увеличились сроки продажи — до 120 дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках.

В период с 28 февраля 2022 года срок продажи составлял три дня, затем его увеличили до 60.

Смягчение требований обусловлено продолжающимся укреплением курса рубля, который невыгоден для российских экспортеров и бюджета страны.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, российская продукция становится неконкурентоспособна на мировом рынке при столь крепком рубле. Сегодня курс доллара упал ниже отметки в 58 рублей.

Экономика,Максим Решетников,Владимир Путин,Минэкономразвития,
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