Путин отменил требование к экспортерам по продаже 50% валютной выручки

Президент РФ Владимир Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

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Теперь долю валютной выручки, которую экспортеры должны будут продавать, будет определять правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Срок установит Совет директоров регулятора.

Речь идет о требованиях, которые ранее предъявили к российским компаниям-экспортерам, в связи с резким ослаблением курса рубля после начала военной спецоперации на Украине.

Ранее предполагалась доля в 80%, однако в конце мая на фоне начавшегося укрепления национальной валюты она была снижена до 50%. Кроме того, увеличились сроки продажи — до 120 дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках.

В период с 28 февраля 2022 года срок продажи составлял три дня, затем его увеличили до 60.

Смягчение требований обусловлено продолжающимся укреплением курса рубля, который невыгоден для российских экспортеров и бюджета страны.