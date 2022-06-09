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49 минут назад

К санкциям против РФ решили привлечь развивающиеся страны

Лера Букина

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил о необходимости привлекать к антироссийским санкциям развивающиеся страны с целью повышения их эффективности.

К санкциям против РФ решили привлечь развивающиеся страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чтобы наши усилия были полностью эффективными, они должны быть устойчивыми во времени и привлекать к участию государства с формирующимся рынком и развивающиеся страны», — заявил политик.

Драги подчеркнул, что для помощи беднейшим странам мира и предотвращения продовольственного кризиса нужно сначала разблокировать черноморские порты Украины.

Ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС незамедлительно принять седьмой пакет санкций против России.

ЕС с конца февраля принял шесть пакетов антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Рестрикции распространяются на 1158 физлиц и 98 организаций. Включение в санкционный список ЕС предполагает запрет на въезд в страны Евросоюза, замораживание активов на территории союза. Гражданам и организациям в Евросоюзе запретили передавать средства фигурантам списка.

Экономика,Дмитрий Кулеба,Марио Драги,ЕС,
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