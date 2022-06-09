Путин пообещал не наступать «на те же грабли, что и СССР» в экономике

Президент России Владимир Путин пообещал не наступать «на те же грабли, что и СССР» и пообещал, что экономика страны останется открытой. Его слова приводит ТАСС.

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Также, говоря о перспективах развития страны, он подчеркнул, что без консолидации общества все будет рассыпаться.

«Это уважение к своей истории, к своей культуре, своему языку, народам, которые проживают на единой территории», — уточнил он.