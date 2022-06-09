Путин: консолидации общества можно достигнуть при сильной экономике

Президент России Владимир Путин уверен, что консолидация общества может быть достигнута при сильной экономике, а не когда она "хромает, чихает и кашляет".
На встрече с молодыми предпринимателями в четверг глава государства назвал составляющие, из которых складывается суверенитет государства, среди таких составляющих он упомянул и "экономический суверенитет".
"Развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого, в критических технологиях, в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства", - указал Путин.
Он также отметил важность способности общества консолидироваться для решения общенациональных задач.
"Эта консолидация общества является одним из ключевых, базовых условий развития, нет этой консолидации - и все будет рассыпаться", - подчеркнул президент.
"Если экономика будет хромать, чихать и кашлять, тогда все, тогда какая консолидация общества, а если не будет консолидации, то вообще ничего не будет", - убежден глава государства.