Путин назвал санкции на импорт микроэлектроники одним из главных ударов по России

Санкции на импорт микроэлектроники стали одним из главных направлений «удара» по России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».
«У нас правительство на протяжении нескольких лет пытается запустить, воссоздать и на новой базе создать микроэлектронную промышленность, это одна из сложных тем, тяжелых, и одно из главных направлений удара по России из всего набора вот этих ограничительных мер, ну, собственно, так было всегда, еще с петровских времен», — заявил Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики в ответ на вопрос молодого ученого в сфере автоматики об отечественной микроэлектронике.
Президент отметил, что Россия остановилась лишь на продаже нефти и газа, в то время как технологии решила «благополучно закупать за дешево», финансируя работу западных разработчиков.
«Поэтому благодаря этим ограничениям мы вынуждены, должны, слава богу, заниматься своими инженерными школами и в том числе по этому направлению», — сказал Путин, обещая лично поговорить об этом с председателем правительства.
Ранее глава комитета Госдумы по собственности и член партии КПРФ Сергей Гаврилов выступил с предложением форсировать проекты импортозамещения. При этом, в первую очередь, в высокотехнологичных сферах — таких как микроэлектроника, транспорт, авиа и двигателестроение.