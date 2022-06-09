Путин назвал санкции на импорт микроэлектроники одним из главных ударов по России

«У нас правительство на протяжении нескольких лет пытается запустить, воссоздать и на новой базе создать микроэлектронную промышленность, это одна из сложных тем, тяжелых, и одно из главных направлений удара по России из всего набора вот этих ограничительных мер, ну, собственно, так было всегда, еще с петровских времен», — заявил Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики в ответ на вопрос молодого ученого в сфере автоматики об отечественной микроэлектронике.