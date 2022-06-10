Япония запретила ввоз в Россию грузовиков, бульдозеров и самосвалов

Япония, в рамках антироссийских санкций, запретила ввоз в Россию грузовых автомобилей, бульдозеров и самосвалов, сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуду.

"В связи с решением кабинета министров от 7 июня о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры, с 17 июня будет введен запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники", - заявил министр.

Ранее в Японии назвали страны, которые свели на нет антироссийские санкции Запада. Издание Nihon Keizai обратило внимание, что США и Евросоюз ввели ограничения на поставки российский нефти, при этом Индия и КНР увеличивают ее закупки.