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2 часа назад

Япония запретила ввоз в Россию грузовиков, бульдозеров и самосвалов

Газета.Ruиещё 1

Япония, в рамках антироссийских санкций, запретила ввоз в Россию грузовых автомобилей, бульдозеров и самосвалов, сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуду.

Япония запретила ввоз в Россию грузовиков, бульдозеров и самосвалов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"В связи с решением кабинета министров от 7 июня о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры, с 17 июня будет введен запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники", - заявил министр.

Ранее в Японии назвали страны, которые свели на нет антироссийские санкции Запада. Издание Nihon Keizai обратило внимание, что США и Евросоюз ввели ограничения на поставки российский нефти, при этом Индия и КНР увеличивают ее закупки.

В результате Россия "получает повышенные доходы от экспорта своих энергоносителей при поддержке китайско-индийских закупок", при этом эффективность европейских и американских санкций "существенно снижается", говорится в статье.

Экономика,ЕС,
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