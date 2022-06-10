Россиян предупредили о дефиците отечественного вина в Новый год

Президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов не исключил дефицита российских вин в Новый год. Мнением он поделился в беседе с ТАСС.

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Специалист подчеркнул, что в настоящее время на рынке наблюдается повышенный спрос как на тихие, так и на игристые российские вина. Это обусловлено нехваткой зарубежных вин в магазинах и их подорожанием.

«Если величина спроса будет сохраняться и далее, это приведет к определенному дефициту вина в новогоднем сезоне, так как наши рассчитанные на этот год объемы достаточно быстро распродаются», — отметил Титов.

По его словам, вино из урожая этого года потребители смогут попробовать только в следующем году.

Ранее сообщалось, что ассортимент импортного вина в российских ресторанах сокращается из-за отказов европейских производителей работать с поставщиками из России. До этого Роскачество заявило, что цены на вино в России за год повысились в среднем на 11%, что ниже прогнозов и темпов инфляции. В ведомстве также указали на то, что повышение стоимости оказалось меньше прогноза аналитиков, который был сделан в марте на фоне колебания курсов валют. Самый большой вклад в рост цен внесли зарубежные вина. Некоторые отечественные производители отказались поднимать цену на свой товар.