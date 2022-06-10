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48 минут назад

Россиян предупредили о дефиците отечественного вина в Новый год

Лера Букина

Президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов не исключил дефицита российских вин в Новый год. Мнением он поделился в беседе с ТАСС.

Россиян предупредили о дефиците отечественного вина в Новый год
Фото: ТАССТАСС

Специалист подчеркнул, что в настоящее время на рынке наблюдается повышенный спрос как на тихие, так и на игристые российские вина. Это обусловлено нехваткой зарубежных вин в магазинах и их подорожанием.

«Если величина спроса будет сохраняться и далее, это приведет к определенному дефициту вина в новогоднем сезоне, так как наши рассчитанные на этот год объемы достаточно быстро распродаются», — отметил Титов.

По его словам, вино из урожая этого года потребители смогут попробовать только в следующем году.

Ранее сообщалось, что ассортимент импортного вина в российских ресторанах сокращается из-за отказов европейских производителей работать с поставщиками из России. До этого Роскачество заявило, что цены на вино в России за год повысились в среднем на 11%, что ниже прогнозов и темпов инфляции. В ведомстве также указали на то, что повышение стоимости оказалось меньше прогноза аналитиков, который был сделан в марте на фоне колебания курсов валют. Самый большой вклад в рост цен внесли зарубежные вина. Некоторые отечественные производители отказались поднимать цену на свой товар.

После начала спецоперации России на Украине некоторые дистрибьюторы алкогольной продукции были вынуждены на короткий период остановить поставки из-за обвала курса рубля. Кроме того, о временной приостановке работы на алкогольном рынке России сообщили такие компании, как Diageo (бренды Johnnie Walker, Baileys и др.), LVMH (Hennessy, Moët & Chandon, Bacardi Limited) и Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat).

Экономика,Павел Титов,
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