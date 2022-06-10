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1 час назад

"Ъ": страны Европы закупили рекордный объем российского палладия в марте

Газета.Ru

Европейские страны в марте приобрели рекордный объем российского палладия, сообщает «Коммерсантъ».

Страны Европы закупили рекордный объем российского палладия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Закупки происходили на фоне введения санкций и логистических проблем. Страны Европы купили у России 164 тыс. тройских унций палладия на €407 млн. Большую часть купила Германия, на ее долю пришлось 115,7 тыс. унций палладия на €297 млн. Остальной объем металла выкупила Италия. Отмечается, что в марте 2021 года объем закупок странами ЕС палладия составил 90 тыс. унций металла.

Крупнейшим мировым поставщиком палладия является ГМК «Норильский никель». В Германии находится один из главных клиентов предприятия — химический концерн BASF SE. Палладий используется для производства автомобильных катализаторов. Заменить российский палладий можно платиной, но это потребует значительных инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Ранее глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас предложил продавать за рубеж никель, платину и палладий за рубли.

Экономика,Андрей Клишас,Коммерсант,Конституционный комитет Госдумы,Норникель,Совет Федерации,ЕС,
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