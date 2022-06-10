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23 минуты назад

ЦБ дал прогноз по инфляции на ближайшие три года

Лера Букина

Годовая инфляция в 2022 году достигнет 14,0–17,0%, в 2023 году – снизится до 5,0–7,0%, в 2024 году – вернется к 4%. Это следует из пресс-релиза регулятора.

ЦБ дал прогноз по инфляции на ближайшие три года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Инфляция складывается значительно ниже апрельского прогноза Банка России. По оценке на 3 июня, годовая инфляция снизилась до 17,0% (после 17,8% в апреле). Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста потребительских цен в мае и начале июня», - указывает Центробанк.

Он также отметил, что общий показатель инфляции снизился, в частности, в связи с коррекцией цен на небольшую группу товаров и услуг после их резкого роста в марте.

«Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В то же время текущие темпы прироста цен в большей части потребительской корзины, хотя и снизились, остаются значимо выше 4% в аннуализированном выражении», - отмечает регулятор.

Среди важных фактор для дальнейшей динамики инфляции - эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.

Сегодня Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 9,50% годовых. 26 мая ЦБ понизил ключевую ставку на 3 процентных пункта – до 11% годовых.

Экономика,Банк России,
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