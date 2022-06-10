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1 час назад

Венгрия согласилась помочь Сербии с газом

Lenta.ruиещё 1

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и министр финансов Сербии Синиша Мали подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики. Представители стран также договорились о хранении 500 миллионов кубометров сербского газа в венгерских подземных хранилищах (ПХГ) зимой, сообщает сербская телерадиокомпания PTC.

Венгрия согласилась помочь Сербии с газом
Фото: ReutersReuters

Помощь с хранением обеспечит договор между государственными компаниями Сербии «Србијагас» и Венгрии MVM CEEnergy Zr. Услуги частично профинансируют за счет бюджета Сербии, частично — за счет кредитов венгерских банков. Сумма не раскрывается.

К октябрю Сербия планирует иметь в запасе около 3 миллиардов кубометров газа в разных хранилищах, в том числе в венгерских, объемы ПХГ которых значительно опережают другие европейские хранилища. Ранее Мали заявлял о планах направить сербский газ в Венгрию до конца июня.

В настоящее время Сербия закупает газ у России и платит за поставки в несколько раз меньше, чем другие государства, — около 400 долларов за тысячу кубометров газа. Однако в будущем Белград также надеется на получение значительного объема топлива от других поставщиков. В достижении цели поможет завершение строительства газотранспортной связки между Сербией и Болгарией, намеченное на сентябрь 2023 года.

Экономика,Петер Сийярто,
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