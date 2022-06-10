Набиуллина оценила инфляцию в России

Инфляцию в России сейчас нельзя назвать устойчиво низкой. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
Она указала на сохранение проинфляционных рисков.
«Те очень низкие темпы роста цен, которые мы наблюдаем в последние недели, нельзя считать устойчиво низкой инфляцией. В большой степени они объясняются коррекцией цен после резкого роста в марте. И проинфляционные риски по-прежнему сильны», - подчеркнула Набиуллина.
Сегодня Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 9,50% годовых. 26 мая ЦБ понизил ключевую ставку на 3 процентных пункта – до 11% годовых. Согласно пресс-релизу, годовая инфляция в 2022 году достигнет 14,0–17,0%, в 2023 году – снизится до 5,0–7,0%, в 2024 году – вернется к 4%.
Центробанк отметил, что инфляция складывается значительно ниже апрельского прогноза Банка России. Он также подчеркнул, что общий показатель инфляции снизился, в частности, в связи с коррекцией цен на небольшую группу товаров и услуг после их резкого роста в марте.