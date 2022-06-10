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32 минуты назад

Набиуллина оценила инфляцию в России

Лера Букина

Инфляцию в России сейчас нельзя назвать устойчиво низкой. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

Набиуллина оценила инфляцию в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она указала на сохранение проинфляционных рисков.

«Те очень низкие темпы роста цен, которые мы наблюдаем в последние недели, нельзя считать устойчиво низкой инфляцией. В большой степени они объясняются коррекцией цен после резкого роста в марте. И проинфляционные риски по-прежнему сильны», - подчеркнула Набиуллина.

Сегодня Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 9,50% годовых. 26 мая ЦБ понизил ключевую ставку на 3 процентных пункта – до 11% годовых. Согласно пресс-релизу, годовая инфляция в 2022 году достигнет 14,0–17,0%, в 2023 году – снизится до 5,0–7,0%, в 2024 году – вернется к 4%.

ЦБ выступил с заявлением после введения банками новой комиссии

Центробанк отметил, что инфляция складывается значительно ниже апрельского прогноза Банка России. Он также подчеркнул, что общий показатель инфляции снизился, в частности, в связи с коррекцией цен на небольшую группу товаров и услуг после их резкого роста в марте.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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