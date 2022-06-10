Украина попросит новый кредит у МВФ

Украина планирует обратиться в Международный валютный фонд (МВФ) и заключить новую кредитную программу из-за значительных потерь в бюджете на фоне начатой Россией специальной военной операции. Об этом пишет Bloomberg.

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Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что в настоящее время Киев ведет предварительные обсуждения нового пакета финансовой помощи с представителями международной организации. Глава украинского Минфина отметил, что экономистам и специалистам из МВФ сложно подготовить программу поддержки из-за нестабильного макрофинансового прогноза.

Украина ранее уже получила от МВФ экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов. По словам Марченко, в июне Киев рассчитывает получить от западных партнеров еще 4,8 миллиарда долларов. Также Всемирный банк выделял Киеву грант в размере 88,5 миллиона евро из Целевого фонда на развитие в сфере экономического восстановления.