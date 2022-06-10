Набиуллина заявила о замедлении кредитной активности в мае

"Что касается потребительской активности, то в апреле - мае мы увидели ее охлаждение. <…> Замедлилось потребительское кредитование. Это можно объяснить как высокими ставками, так и тем, что основные крупные покупки, для которых часто используются такие кредиты: бытовая техника, электроника, были уже сделаны раньше", - сказала она.