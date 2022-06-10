Набиуллина заявила о замедлении кредитной активности в мае

Кредитная активность в мае замедлилась, особенно в розничном секторе. Об этом в пятницу заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Что касается потребительской активности, то в апреле - мае мы увидели ее охлаждение. <…> Замедлилось потребительское кредитование. Это можно объяснить как высокими ставками, так и тем, что основные крупные покупки, для которых часто используются такие кредиты: бытовая техника, электроника, были уже сделаны раньше", - сказала она.
По ее словам, оборот розничной торговли в годовом выражении снизился почти на 10%.
"Во-первых, спрос скорректировался после ажиотажа в конце февраля, начале марта, во-вторых, в последние три месяца сбережения граждан были связаны высокими депозитными ставками", - отметила глава ЦБ.