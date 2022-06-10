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1 час назад

Набиуллина пообещала разобраться с комиссиями по валютным вкладам

Вероника Полынина

Банк России разберется с банками, которые ввели комиссию за обслуживание валютных счетов. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, передает «Российская газета».

Набиуллина пообещала разобраться с комиссиями по валютным вкладам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Набиуллиной, ЦБ исходит из того, что банки не должны ухудшать условия по уже существующим договорам. Она подчеркнула, что введение или увеличение комиссий будет прямым нарушением закона.

«То, что касается счетов и разного рода таких переводов, надо внимательно смотреть по договорам, разные банки приняли разные решения. Мы по каждому банку разберемся в этой ситуации: если есть нарушения соответствующие, будем применять и меры, которые в соответствии с нарушениями имеем право применять», - заявила глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что в условиях санкций банки стараются уменьшать объемы валюты и могут перестать предлагать клиентам ряд валютных продуктов. Однако, по ее словам, важно, чтобы эти действия осуществлялись в рамках закона и с соблюдением прав клиентов.

Набиуллина высказалась о принудительной конвертации валютных вкладов в рубли

Ранее банки массово начали вводить комиссии за хранение денег в валюте. Например, клиентам «Тинькофф-банка» придется платить 1% в месяц от суммы более 1000 у.е., а списывать средства будут ежедневно. О комиссии также сообщил «Райффайзенбанк» — 0,2% в месяц от 5000 у.е. Также комиссии по вкладам в валюте ввели «Ситибанк», «Уралсиб», банк «Санкт-Петербург», «РНКБ» и другие кредитные организации.

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