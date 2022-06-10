Набиуллина пообещала разобраться с комиссиями по валютным вкладам

Банк России разберется с банками, которые ввели комиссию за обслуживание валютных счетов. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, передает «Российская газета».

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По словам Набиуллиной, ЦБ исходит из того, что банки не должны ухудшать условия по уже существующим договорам. Она подчеркнула, что введение или увеличение комиссий будет прямым нарушением закона.

«То, что касается счетов и разного рода таких переводов, надо внимательно смотреть по договорам, разные банки приняли разные решения. Мы по каждому банку разберемся в этой ситуации: если есть нарушения соответствующие, будем применять и меры, которые в соответствии с нарушениями имеем право применять», - заявила глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что в условиях санкций банки стараются уменьшать объемы валюты и могут перестать предлагать клиентам ряд валютных продуктов. Однако, по ее словам, важно, чтобы эти действия осуществлялись в рамках закона и с соблюдением прав клиентов.