США признали, что пострадали от антироссийских санкций

«В сухом остатке до тех пор, пока Россия продолжает двигаться текущим курсом, мы тоже продолжим двигаться текущим курсом. Мы в США, а также наши союзники и партнеры в мире продолжаем рассматривать варианты действий, чтобы сохранять и расширять давление в случае необходимости - в том случае, если Россия продолжит двигаться текущим курсом», - добавил Вудхаус.