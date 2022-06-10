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1 час назад

США признали, что пострадали от антироссийских санкций

Вероника Полынина

США не могут смягчить или полностью избежать побочных эффектов для своей экономики от антироссийских санкций. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус, передает «Прайм».

США признали, что пострадали от антироссийских санкций
Фото: ReutersReuters

По словам представителя Госдепартамента, цель любой программы санкций максимизировать влияние на подвергнутых им и минимизировать - на собственную экономику.

«Во многих ситуациях мы не можем полностью смягчить или избежать побочных эффектов на собственную экономику», - признал Вудхаус.

Он отметил, что при введении санкций в Вашингтоне и странах-партнерах осознавали «издержки» для американской экономики.

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«В сухом остатке до тех пор, пока Россия продолжает двигаться текущим курсом, мы тоже продолжим двигаться текущим курсом. Мы в США, а также наши союзники и партнеры в мире продолжаем рассматривать варианты действий, чтобы сохранять и расширять давление в случае необходимости - в том случае, если Россия продолжит двигаться текущим курсом», - добавил Вудхаус.

Экономика,Госдеп США,
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