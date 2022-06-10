Байден рассказал американцам о "налоге Путина" в США

Американский президент Джо Байден в пятницу признал, что инфляция стала "подлинным вызовом" для США, но попытался возложить вину за это на Россию.
Выступая в порту Лос-Анджелеса с речью об инфляции и принятых его администрацией мер по снижению цен, Байден утверждал, что в США "никогда не видели ничего подобного налогу [президента РФ Владимира] Путина на продукты питания и бензин".
По его версии, "Америка может бороться с инфляцией с позиции силы, как ни одна другая страна в мире".
"Но не заблуждайтесь, я понимаю, инфляция - это подлинный вызов для американских семей. Сегодняшний отчет по инфляции подтверждает то, что Америка уже знает: путинский рост цен сильно бьет по Америке: цены на газ у АЗС, энергоносители и продукты питания составляют половину ежемесячного роста цен в мае", - утверждал глава государства.
Он комментировал доклад Минтруда США, согласно которому потребительские цены в стране выросли по итогам мая на 8,6% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с декабря 1981 года.
"Я делаю все, что в моих силах, чтобы притупить путинский рост цен и снизить стоимость газа и продуктов питания", - продолжил Байден.
Он в очередной раз заявил, что "возглавил усилия мира по координации крупнейшей в истории" продажи мировых запасов нефти - 240 млн баррелей для увеличения предложения и сокращения цен на энергоносители.
"Благодаря лидерству и дипломатии Америки мы помогли Европе снизить зависимость от российской нефти, втрое увеличив поставки природного газа в Европу по сравнению с прошлым годом", - утверждал президент.
Байден вновь заявил, что США "тесно сотрудничают с европейскими партнерами", чтобы вывезти 20 млн тонн зерна, "запертого на элеваторах Украины".
"Мы пытаемся помочь им в этом, а Россия блокирует экспорт. Их не пускают к Черному морю. И мы пытаемся понять, как вывезти его из страны, <...>, чтобы снизить цены по всему миру", - сказал глава вашингтонской администрации.
Ранее президент Путин заявил, что Москва гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Киев разминирует свои порты, и может обеспечить вывоз товара через подконтрольные РФ порты, такие как Бердянск и Мариуполь. Украина, по его словам, также может экспортировать зерно по суше, а самым логичным маршрутом является Белоруссия, с которой, однако, придется снять западные санкции. Путин также напомнил, что проблемы на мировом рынке продовольствия начались еще в феврале 2020 года. Он назвал блефом заявления о якобы осуществляемой Россией блокировке зерна в украинских портах.
8 июня глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу сообщил, что Россия не воспользуется разминированием украинских портов в военных целях и согласна тем или иным способом оформить соответствующие гарантии.
Путин объявил 24 февраля о проведении специальной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить в отношении нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.