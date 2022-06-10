Байден рассказал американцам о "налоге Путина" в США

Американский президент Джо Байден в пятницу признал, что инфляция стала "подлинным вызовом" для США, но попытался возложить вину за это на Россию.

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Выступая в порту Лос-Анджелеса с речью об инфляции и принятых его администрацией мер по снижению цен, Байден утверждал, что в США "никогда не видели ничего подобного налогу [президента РФ Владимира] Путина на продукты питания и бензин".

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По его версии, "Америка может бороться с инфляцией с позиции силы, как ни одна другая страна в мире".

"Но не заблуждайтесь, я понимаю, инфляция - это подлинный вызов для американских семей. Сегодняшний отчет по инфляции подтверждает то, что Америка уже знает: путинский рост цен сильно бьет по Америке: цены на газ у АЗС, энергоносители и продукты питания составляют половину ежемесячного роста цен в мае", - утверждал глава государства.

Он комментировал доклад Минтруда США, согласно которому потребительские цены в стране выросли по итогам мая на 8,6% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с декабря 1981 года.

"Я делаю все, что в моих силах, чтобы притупить путинский рост цен и снизить стоимость газа и продуктов питания", - продолжил Байден.

Он в очередной раз заявил, что "возглавил усилия мира по координации крупнейшей в истории" продажи мировых запасов нефти - 240 млн баррелей для увеличения предложения и сокращения цен на энергоносители.

"Благодаря лидерству и дипломатии Америки мы помогли Европе снизить зависимость от российской нефти, втрое увеличив поставки природного газа в Европу по сравнению с прошлым годом", - утверждал президент.

Байден вновь заявил, что США "тесно сотрудничают с европейскими партнерами", чтобы вывезти 20 млн тонн зерна, "запертого на элеваторах Украины".

"Мы пытаемся помочь им в этом, а Россия блокирует экспорт. Их не пускают к Черному морю. И мы пытаемся понять, как вывезти его из страны, <...>, чтобы снизить цены по всему миру", - сказал глава вашингтонской администрации.

О ситуации вокруг Украины

Ранее президент Путин заявил, что Москва гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Киев разминирует свои порты, и может обеспечить вывоз товара через подконтрольные РФ порты, такие как Бердянск и Мариуполь. Украина, по его словам, также может экспортировать зерно по суше, а самым логичным маршрутом является Белоруссия, с которой, однако, придется снять западные санкции. Путин также напомнил, что проблемы на мировом рынке продовольствия начались еще в феврале 2020 года. Он назвал блефом заявления о якобы осуществляемой Россией блокировке зерна в украинских портах.

8 июня глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу сообщил, что Россия не воспользуется разминированием украинских портов в военных целях и согласна тем или иным способом оформить соответствующие гарантии.