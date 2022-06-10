Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+27° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
32 минуты назад

Мишустин назначил Максима Колесникова замминистра экономического развития РФ

Газета.Ru

В соответствии с распоряжением правительства Максим Колесников назначен заместителем министра экономического развития России, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

Мишустин назначил нового замминистра экономического развития РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно распоряжению, Колесников будет курировать департамент секторов экономики, департамент развития цифровой экономики, а также департамент стратегического развития и инноваций.

С декабря 2020 года Колесников возглавлял в министерстве департамент секторов экономики. До этого Колесников состоял на различных должностях в некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», а также был начальником планово-экономического отдела ООО «ЗапСибНефтехим».

Ранее Мишустин разрешил «Роскосмосу» провести переговоры с NASA о перекрестных полетах. Отмечается, что решение было согласовано с Министерством иностранных дел России и другими «заинтересованными федеральными органами» исполнительной власти.

Экономика,Михаил Мишустин,Максим Колесников,МИД России,Роскосмос,NASA,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители