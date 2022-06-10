Мишустин назначил нового замминистра экономического развития РФ

В соответствии с распоряжением правительства Максим Колесников назначен заместителем министра экономического развития России, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно распоряжению, Колесников будет курировать департамент секторов экономики, департамент развития цифровой экономики, а также департамент стратегического развития и инноваций.
С декабря 2020 года Колесников возглавлял в министерстве департамент секторов экономики. До этого Колесников состоял на различных должностях в некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», а также был начальником планово-экономического отдела ООО «ЗапСибНефтехим».
Ранее Мишустин разрешил «Роскосмосу» провести переговоры с NASA о перекрестных полетах. Отмечается, что решение было согласовано с Министерством иностранных дел России и другими «заинтересованными федеральными органами» исполнительной власти.