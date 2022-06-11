Экономист назвала невозможным банкротство России

Доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко объяснила, что дефолт и банкротство далеки от современных российских реалий. Об этом она заявила в беседе с агентством «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Экономист назвала невозможным банкротство и дефолт России, подчеркнув, что «с точки зрения экономического содержания и правовой основы данные понятия не тождественны». Банкротство применимо только к физлицам и компаниям, но не к стране. Дефолт может произойти и в государстве, и у юридического лица, но он невозможен в отношении физлиц.

Кроме того, процедуру банкротства проводят при полном отсутствии возможности выплаты кредита или погашения обязательств по кредиту. Дефолт может стать временным явлением, которое возникло из-за технического и политического характера. Специалист добавил, что дефолт ее ведет к банкротству.

«Довольно часто после преодоления финансовых затруднений заемщик продолжает выплачивать кредит или платить по купонам облигации», — подчеркнула Карпенко.