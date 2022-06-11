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1 час назад

Экономист назвала невозможным банкротство России

Ura.Ru

Россию в современных реалиях не ждет ни дефолт, ни банкротство. Об этом заявила доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко. По ее словам, одно не обязательно следует из другого.

Банкротство и дефолт России назвали невозможным
Фото: ТАССТАСС

Ни дефолт, ни банкротство не подходят к современным российским реалиям, заявила Карпенко. Как объяснила экономист, процедура банкротства проводится в случае полного отсутствия возможности выплаты кредита или погашения обязательств по кредиту. Дефолт же — это ситуация, при которой заемщик отказывается по каким-либо причинам своевременно исполнять обязательства по кредиту или по облигациям и зачастую является временным явлением, вызванным техническими или политическими причинами.

«Далеко не всегда дефолт ведет к банкротству. Довольно часто после преодоления финансовых затруднений заемщик продолжает выплачивать кредит или платить по купонам облигации», — рассказала Карпенко в разговоре с агентством «Прайм».

Кроме того, понятие банкротства применимо только к физическим лицам и компаниям, в то время как дефолт можно применить и к государству, и к юридическому лицу, но в отношении физических лиц он невозможен.

Россиянам назвали последствия дефолта

«С точки зрения экономического содержания и правовой основы данные понятия не тождественны», — добавила экономист.

Ранее, 25 мая, США в рамках антироссийской санкционной компании отказались продлевать срок действия лицензии, которая позволяет РФ обслуживать внешний долг. Как сообщало агентство Bloomberg, таким образом Америка пыталась приблизить РФ к дефолту и заблокировать возможность расчета после истечения крайнего срока оплаты. Несмотря на это, страна выплатила купоны в иностранной валюте по двум еврооблигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах. Глава Минфина Антон Силуанов объяснял, что технический дефолт никак не отразится на экономике РФ.

Экономика,Антон Силуанов,РУДН,
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