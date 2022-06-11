Банкротство и дефолт России назвали невозможным

Россию в современных реалиях не ждет ни дефолт, ни банкротство. Об этом заявила доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко. По ее словам, одно не обязательно следует из другого.

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Ни дефолт, ни банкротство не подходят к современным российским реалиям, заявила Карпенко. Как объяснила экономист, процедура банкротства проводится в случае полного отсутствия возможности выплаты кредита или погашения обязательств по кредиту. Дефолт же — это ситуация, при которой заемщик отказывается по каким-либо причинам своевременно исполнять обязательства по кредиту или по облигациям и зачастую является временным явлением, вызванным техническими или политическими причинами.

«Далеко не всегда дефолт ведет к банкротству. Довольно часто после преодоления финансовых затруднений заемщик продолжает выплачивать кредит или платить по купонам облигации», — рассказала Карпенко в разговоре с агентством «Прайм».

Кроме того, понятие банкротства применимо только к физическим лицам и компаниям, в то время как дефолт можно применить и к государству, и к юридическому лицу, но в отношении физических лиц он невозможен.