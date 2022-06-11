Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
2 часа назад

Экономист оценила возможность банкротства России

Елена Прошина

Россию в современных реалиях не ждет ни дефолт, ни банкротство, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Оксану Карпенко.

Экономист оценила возможность банкротства России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, одно необязательно следует из другого. Так, процедура банкротства проводится в случае полного отсутствия возможности выплаты кредита или погашения обязательств по нему.

Дефолт - это ситуация, при которой заемщик отказывается по каким-либо причинам своевременно исполнять обязательства по кредиту или по облигациям и зачастую является временным явлением, вызванным техническими или политическими причинами.

«Далеко не всегда дефолт ведет к банкротству. Довольно часто после преодоления финансовых затруднений заемщик продолжает выплачивать кредит или платить по купонам облигации», — сообщила экономист.

Карпенко отметила, что понятие банкротства применимо только к физическим лицам и компаниям, в то время как дефолт можно применить и к государству, и к юридическому лицу, но в отношении физических лиц он невозможен.

«С точки зрения экономического содержания и правовой основы данные понятия не тождественны», — отметила доцент.

Экономика,РУДН,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители