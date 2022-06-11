Экономист оценила возможность банкротства России

Россию в современных реалиях не ждет ни дефолт, ни банкротство, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Оксану Карпенко.
По ее словам, одно необязательно следует из другого. Так, процедура банкротства проводится в случае полного отсутствия возможности выплаты кредита или погашения обязательств по нему.
Дефолт - это ситуация, при которой заемщик отказывается по каким-либо причинам своевременно исполнять обязательства по кредиту или по облигациям и зачастую является временным явлением, вызванным техническими или политическими причинами.
«Далеко не всегда дефолт ведет к банкротству. Довольно часто после преодоления финансовых затруднений заемщик продолжает выплачивать кредит или платить по купонам облигации», — сообщила экономист.
Карпенко отметила, что понятие банкротства применимо только к физическим лицам и компаниям, в то время как дефолт можно применить и к государству, и к юридическому лицу, но в отношении физических лиц он невозможен.
«С точки зрения экономического содержания и правовой основы данные понятия не тождественны», — отметила доцент.