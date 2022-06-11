Экономист оценила возможность банкротства России

Россию в современных реалиях не ждет ни дефолт, ни банкротство, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Оксану Карпенко.

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По ее словам, одно необязательно следует из другого. Так, процедура банкротства проводится в случае полного отсутствия возможности выплаты кредита или погашения обязательств по нему.

Дефолт - это ситуация, при которой заемщик отказывается по каким-либо причинам своевременно исполнять обязательства по кредиту или по облигациям и зачастую является временным явлением, вызванным техническими или политическими причинами.

«Далеко не всегда дефолт ведет к банкротству. Довольно часто после преодоления финансовых затруднений заемщик продолжает выплачивать кредит или платить по купонам облигации», — сообщила экономист.

Карпенко отметила, что понятие банкротства применимо только к физическим лицам и компаниям, в то время как дефолт можно применить и к государству, и к юридическому лицу, но в отношении физических лиц он невозможен.