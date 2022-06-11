На подконтрольной России части Запорожья создали госфонд зерна

Государственная зерновая компания сформировала на подконтрольной России части Запорожской области государственный фонда зерна, заявил глава временной администрации региона Евгений Балицкий. Об этом сообщает "Интерфакс".

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"Мы создали свою зерновую компанию, она государственная. Взяли в управление несколько объектов - Акимовский, Молочанский, Токмакский открытого типа, Пологовский элеваторы", - пояснил Балицкий.

В будущем предполагается, что компания станет закупать зерно у фермеров, а принадлежать оно может России.

"Деньги российские, зерно будет российское. Потому что нам все равно, кто выступит покупателем", - добавил глава ведомства.

При этом планируется продавать тонну зерна не менее чем за 150 долларов.

"Урожайность будет высокая. Правда, посеялись от 60 до 80% фермеров", - заключил Балицкий.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Донецкой и Луганской народных республик.