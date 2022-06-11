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1 час назад

ВГА: на подконтрольной России части Запорожской области создали госфонд зерна

Газета.Ru

Государственная зерновая компания сформировала на подконтрольной России части Запорожской области государственный фонда зерна, заявил глава временной администрации региона Евгений Балицкий. Об этом сообщает "Интерфакс".

На подконтрольной России части Запорожья создали госфонд зерна
Фото: Vincent Mundy/ReutersVincent Mundy/Reuters

"Мы создали свою зерновую компанию, она государственная. Взяли в управление несколько объектов - Акимовский, Молочанский, Токмакский открытого типа, Пологовский элеваторы", - пояснил Балицкий.

В будущем предполагается, что компания станет закупать зерно у фермеров, а принадлежать оно может России.

"Деньги российские, зерно будет российское. Потому что нам все равно, кто выступит покупателем", - добавил глава ведомства.

В Запорожье рассказали о продаже зерна в Северную Америку через третьи страны

При этом планируется продавать тонну зерна не менее чем за 150 долларов.

"Урожайность будет высокая. Правда, посеялись от 60 до 80% фермеров", - заключил Балицкий.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Донецкой и Луганской народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Экономика,Евгений Балицкий,Владимир Путин,
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