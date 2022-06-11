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32 минуты назад

Антироссийские санкции могут ударить по планам перехода Европы на электрокары

Газета.Ru

Европа может отказаться от полного перехода на электрокары к 2035 году. Европейские производители зависят от украинского неона, российского никеля и нефтепродуктов, их нехватка может притормозить «зеленый» энергопереход, говорят собеседники «Газеты.Ru».

Антироссийские санкции ударили по планам Европы
Фото: ReutersReuters

Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая группа законодателей в Европарламенте, выступила за смягчение требований по сокращению выбросов CO2 от новых автомобилей к 2035 году - вместо тотального отказа от автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами сократить их число на 90%, сообщает Automotive News Europe. Иными словами, теперь далеко не все в ЕС хотят полного исчезновения бензина и дизеля с АЗС.

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Пока что Европарламент настаивает на введении полного запрета на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года, отвергая попытки послабления требований.

Тотальное уменьшение выбросов от автотранспорта стало главным элементом европейской экологической стратегии "Fit for 55", представленной в июле 2021 года, которая направлена на сокращение чистых парниковых газов в ЕС на 55% (к 2030 году) на пути к углеродной нейтральности (к 2050 году). "Дорожная карта" документа предполагает, что к 2035 году полностью сократятся углеродные выбросы от новых автомобилей. Это планируется подкрепить запретом продаж новых машин с двигателем внутреннего сгорания во всех 27 странах Европейского союза. Ограничения коснутся не только бензиновых или дизельных моторов, но даже гибридов, которые частично используют силу тока для движения.

Оценены шансы России обанкротиться

Автопроизводители, в том числе Ford и Volvo, поддержали план ЕС по прекращению продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. Впрочем, по данным источников Reuters, многие представители автопрома лоббировали послабление жестких дедлайнов, ведь это вынуждает отказаться даже от альтернативных видов топлива с низким содержанием углерода таких, как газ и биоэтанол. Представители автомобильной отрасли, в особенности немецкой, отмечают, что эти меры будут стоить тысяч рабочих мест, и призывают обеспечить более мягкий переход к электрификации. Консервативные члены европарламента поддерживают послабления, которые позволили бы продолжать реализацию машин с ДВС и после 2035 года.

Эффект России

Вскоре после начала спецоперации на Украине автозаводы в Европе ушли в простой из-за нехватки украинских жгутов проводов и никеля из России, а стоимость сырья для производства аккумуляторный батарей существенно выросла, писала ранее "Газета.Ru". Под удар попало производство не только электрокаров, но и машин с ДВС. Производители электрокаров и другие компании, которым требуется никель и другое сырье для выпуска аккумуляторов, начали искать способы защитить себя от возможных рисков.

Volkswagen, например, решил закупать никель напрямую у горнодобывающих компаний, заявлял генеральный директор Audi Маркус Дюсманн.

"Сырье станет проблемой на долгие годы", – цитирует Automotive News гендиректора Audi.

Перспектива затяжной геополитической напряженности ускорит попытки Соединенных Штатов и Европы наладить внутренние поставки товаров, которые часто поступают из России, писал The New York Times.

"Никель, кобальт, платина, палладий, даже медь — именно эти металлы нужны нам для "зеленого" перехода, для смягчения последствий изменения климата. Геополитические события с Украиной и Россией очевидно дают понять, что существуют риски поставок этих металлов", - цитирует NY Times исполнительного директора компании Bluejay Mining (добывает никель в Гренландии) Бо Стенсгаарда.

В краткосрочной перспективе в Евросоюзе не решатся дать послабления по стратегии на 2035 год, поделился мнением в беседе с "Газетой.Ru" руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

"В долгосрочной перспективе решение о послаблениях будет зависеть от экономической конъюнктуры. В целом, полный переход на электрокары на территории ЕС к 2035 году пока еще возможен", – полагает Бабанский.

Евросоюз может бесконечно откладывать планы по переходу на электрокары из-за отсутствия единой системы управления, как в Китае, где проекты развития ориентированы на 50-100 лет, говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

"Чтобы это было действительно значимое событие с точки зрения уменьшения выбросов от транспортных средств, им нужно иметь генерацию от возобновляемых источников энергии не менее 70-75% по всей Европе. Это больше политизированные утверждения, чем имеющие реальное отношение к заботе об экологии. Сейчас в странах восточной Европы все еще сохраняется огромный процент угольной и мазутной генерации", – объясняет он.

Чтобы повлиять на улучшение экологической ситуации, следует задуматься о вопросе электрогенерации от возобновляемых источников энергии и только потом прогнозировать, сколько надо выпустить транспортных средств, отмечает Бургазлиев. Если крупные изготовители аккумуляторов разместят производства в Европе, то мало кто из стран ЕС захочет такое производство иметь - это достаточно сложный, энергозатратный и крайне неблагоприятный для экологии процесс, напоминает эксперт.

"Странно получается – все "грязное" мы делаем в Китае, Корее и ЮАР, а все "чистое" используем в Европе. С точки зрения политика на этом можно заработать очки, но не с точки зрения здравого смысла", - подчеркнул он.

Влияние нефти и газа

В начале июня этого года Евросоюз опубликовал юридические акты, вводящие новые санкции в отношении России, включая эмбарго на ввоз российских нефти и нефтепродуктов, передавал РБК. Теперь заводы Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz ищут альтернативы ископаемому топливу, поскольку цены на газ и нефть из-за российского нефтяного и газового эмбарго резко выросли, сообщает Automotive News Europe.

Предприятия Volkswagen зависят от невозобновляемых источников энергии примерно на 80%, у BMW этот показатель составляет 60%, гласят данные европейской некоммерческой организации CDP (оценивает экологические показатели).

"Проблему зависимости от российской нефти они быстро не решат, это вопрос минимум 3-4 лет", – уверен независимый консультант по автопрому Бургазлиев.

Генераторы возобновляемой энергии на заводах автокомпаний покрывают незначительную часть их энергетической потребности – около 1% у Volkswagen и еще меньше у остальных, отмечали аналитики.

Более половины энергопотребления автопроизводителей приходится на ископаемое топливо, причем наибольшая часть – на природный газ, без которого им даже нечем отапливать производственные и покрасочные цеха.

"Зеленый" тренд в Европе затормозился, судя по возврату угольных электростанций и рост добычи угля в Европе", - полагает руководитель проектов SBS Consulting Бабанский.

Значительный рост цен на металлы добавляет значительную долю неопределенности производителям электрокаров (отсюда и просьбы о смягчении требований).

"С другой стороны, на фоне этой неопределенности производители электрокаров и батарей должны будут искать альтернативные химии с более низким содержанием критического сырья (никель, кобальт). Разработка и переход на новые технологии тоже займет некоторое время. И, как следствие, притормозит электрификацию транспорта", - убежден Бабанский.

Экономика,Ford,Европарламент,ЕС,
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