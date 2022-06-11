Антироссийские санкции ударили по планам Европы

Европа может отказаться от полного перехода на электрокары к 2035 году. Европейские производители зависят от украинского неона, российского никеля и нефтепродуктов, их нехватка может притормозить «зеленый» энергопереход, говорят собеседники «Газеты.Ru».

Фото: Reuters Reuters

Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая группа законодателей в Европарламенте, выступила за смягчение требований по сокращению выбросов CO2 от новых автомобилей к 2035 году - вместо тотального отказа от автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами сократить их число на 90%, сообщает Automotive News Europe. Иными словами, теперь далеко не все в ЕС хотят полного исчезновения бензина и дизеля с АЗС.

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Пока что Европарламент настаивает на введении полного запрета на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года, отвергая попытки послабления требований.

Тотальное уменьшение выбросов от автотранспорта стало главным элементом европейской экологической стратегии "Fit for 55", представленной в июле 2021 года, которая направлена на сокращение чистых парниковых газов в ЕС на 55% (к 2030 году) на пути к углеродной нейтральности (к 2050 году). "Дорожная карта" документа предполагает, что к 2035 году полностью сократятся углеродные выбросы от новых автомобилей. Это планируется подкрепить запретом продаж новых машин с двигателем внутреннего сгорания во всех 27 странах Европейского союза. Ограничения коснутся не только бензиновых или дизельных моторов, но даже гибридов, которые частично используют силу тока для движения.

Автопроизводители, в том числе Ford и Volvo, поддержали план ЕС по прекращению продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. Впрочем, по данным источников Reuters, многие представители автопрома лоббировали послабление жестких дедлайнов, ведь это вынуждает отказаться даже от альтернативных видов топлива с низким содержанием углерода таких, как газ и биоэтанол. Представители автомобильной отрасли, в особенности немецкой, отмечают, что эти меры будут стоить тысяч рабочих мест, и призывают обеспечить более мягкий переход к электрификации. Консервативные члены европарламента поддерживают послабления, которые позволили бы продолжать реализацию машин с ДВС и после 2035 года.

Эффект России

Вскоре после начала спецоперации на Украине автозаводы в Европе ушли в простой из-за нехватки украинских жгутов проводов и никеля из России, а стоимость сырья для производства аккумуляторный батарей существенно выросла, писала ранее "Газета.Ru". Под удар попало производство не только электрокаров, но и машин с ДВС. Производители электрокаров и другие компании, которым требуется никель и другое сырье для выпуска аккумуляторов, начали искать способы защитить себя от возможных рисков.

Volkswagen, например, решил закупать никель напрямую у горнодобывающих компаний, заявлял генеральный директор Audi Маркус Дюсманн.

"Сырье станет проблемой на долгие годы", – цитирует Automotive News гендиректора Audi.

Перспектива затяжной геополитической напряженности ускорит попытки Соединенных Штатов и Европы наладить внутренние поставки товаров, которые часто поступают из России, писал The New York Times.

"Никель, кобальт, платина, палладий, даже медь — именно эти металлы нужны нам для "зеленого" перехода, для смягчения последствий изменения климата. Геополитические события с Украиной и Россией очевидно дают понять, что существуют риски поставок этих металлов", - цитирует NY Times исполнительного директора компании Bluejay Mining (добывает никель в Гренландии) Бо Стенсгаарда.

В краткосрочной перспективе в Евросоюзе не решатся дать послабления по стратегии на 2035 год, поделился мнением в беседе с "Газетой.Ru" руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

"В долгосрочной перспективе решение о послаблениях будет зависеть от экономической конъюнктуры. В целом, полный переход на электрокары на территории ЕС к 2035 году пока еще возможен", – полагает Бабанский.

Евросоюз может бесконечно откладывать планы по переходу на электрокары из-за отсутствия единой системы управления, как в Китае, где проекты развития ориентированы на 50-100 лет, говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

"Чтобы это было действительно значимое событие с точки зрения уменьшения выбросов от транспортных средств, им нужно иметь генерацию от возобновляемых источников энергии не менее 70-75% по всей Европе. Это больше политизированные утверждения, чем имеющие реальное отношение к заботе об экологии. Сейчас в странах восточной Европы все еще сохраняется огромный процент угольной и мазутной генерации", – объясняет он.

Чтобы повлиять на улучшение экологической ситуации, следует задуматься о вопросе электрогенерации от возобновляемых источников энергии и только потом прогнозировать, сколько надо выпустить транспортных средств, отмечает Бургазлиев. Если крупные изготовители аккумуляторов разместят производства в Европе, то мало кто из стран ЕС захочет такое производство иметь - это достаточно сложный, энергозатратный и крайне неблагоприятный для экологии процесс, напоминает эксперт.

"Странно получается – все "грязное" мы делаем в Китае, Корее и ЮАР, а все "чистое" используем в Европе. С точки зрения политика на этом можно заработать очки, но не с точки зрения здравого смысла", - подчеркнул он.

Влияние нефти и газа

В начале июня этого года Евросоюз опубликовал юридические акты, вводящие новые санкции в отношении России, включая эмбарго на ввоз российских нефти и нефтепродуктов, передавал РБК. Теперь заводы Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz ищут альтернативы ископаемому топливу, поскольку цены на газ и нефть из-за российского нефтяного и газового эмбарго резко выросли, сообщает Automotive News Europe.

Предприятия Volkswagen зависят от невозобновляемых источников энергии примерно на 80%, у BMW этот показатель составляет 60%, гласят данные европейской некоммерческой организации CDP (оценивает экологические показатели).

"Проблему зависимости от российской нефти они быстро не решат, это вопрос минимум 3-4 лет", – уверен независимый консультант по автопрому Бургазлиев.

Генераторы возобновляемой энергии на заводах автокомпаний покрывают незначительную часть их энергетической потребности – около 1% у Volkswagen и еще меньше у остальных, отмечали аналитики.

Более половины энергопотребления автопроизводителей приходится на ископаемое топливо, причем наибольшая часть – на природный газ, без которого им даже нечем отапливать производственные и покрасочные цеха.

"Зеленый" тренд в Европе затормозился, судя по возврату угольных электростанций и рост добычи угля в Европе", - полагает руководитель проектов SBS Consulting Бабанский.

Значительный рост цен на металлы добавляет значительную долю неопределенности производителям электрокаров (отсюда и просьбы о смягчении требований).