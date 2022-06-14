Проект о коренных жителях ХМАО вошел в культурную программу ПМЭФ

Проект «Художественное открытие народов Севера» представят на Петербургском международном экономическом форуме. Первой экспозицией станет выставка «Сердце Югры» фотографа-международника Олега Зотова. Об этом URA.RU сообщили в центре «Открытый регион».

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Александр Кулаковский © URA.RU

«15 июня в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга в рамках официальной культурной программы ПМЭФ-2022 и председательства России в Арктическом совете состоится представление проекта „Художественное открытие народов Севера“. Пилотной экспозицией станет выставка „Сердце Югры“», — говорится в сообщении.

Основной сюжет экспозиции — связь человека и природы. Фотовыставка состоит из 40 работ, на которых изображены символы Югры: реки Иртыш и Обь, тайга, нефтяные вышки, дикоросы, бивни мамонтов и сами народы ханты и манси. Выставка «Сердце Югры» будет открыта в Арктическом зале Российского этнографического музея до 15 августа.