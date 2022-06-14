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50 минут назад

Проект о коренных жителях ХМАО вошел в культурную программу ПМЭФ

Ura.Ruиещё 1

Проект «Художественное открытие народов Севера» представят на Петербургском международном экономическом форуме. Первой экспозицией станет выставка «Сердце Югры» фотографа-международника Олега Зотова. Об этом URA.RU сообщили в центре «Открытый регион».

Проект о коренных жителях ХМАО вошел в культурную программу ПМЭФ
Фото: Александр Кулаковский © URA.RUАлександр Кулаковский © URA.RU

«15 июня в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга в рамках официальной культурной программы ПМЭФ-2022 и председательства России в Арктическом совете состоится представление проекта „Художественное открытие народов Севера“. Пилотной экспозицией станет выставка „Сердце Югры“», — говорится в сообщении.

Основной сюжет экспозиции — связь человека и природы. Фотовыставка состоит из 40 работ, на которых изображены символы Югры: реки Иртыш и Обь, тайга, нефтяные вышки, дикоросы, бивни мамонтов и сами народы ханты и манси. Выставка «Сердце Югры» будет открыта в Арктическом зале Российского этнографического музея до 15 августа.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова изменила рабочий график ради подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму. На День России был запланирован ее визит в Нижневартовск, но она вынуждено улетела в Москву.

Экономика,ПМЭФ-2022,Наталья Комарова,
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