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2 часа назад

К открытию ПМЭФ в Петербурге прогнозируют дожди

Парламентская газетаиещё 1

В Санкт-Петербурге к открытию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ожидаются дожди. Об этом ТАСС сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако затем погода улучшится, и гости площадки смогут полюбоваться белыми ночами, заверил он.

К открытию ПМЭФ в Петербурге прогнозируют дожди
Фото:  © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

По его словам, с 14 июня в Северной столице давление будет ниже нормы, поэтому будет облачная погода с прояснениями и заметный дождь. Такая погода сохранится и в среду, 15 июня, сообщил синоптик.

«Затем распогодится — переменная облачность и совсем небольшие дождики, — рассказал он. Температура 14 и 15 июня днем ожидается 17-19 градусов, с четверга — 19-22 градуса. В общем, будет приятное петербургское лето».

Вильфанд также отметил, что белые ночи — главное событие в Петербурге в этот период — можно будет наблюдать с 16 июня.

ПМЭФ в этом году пройдет с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Президент Владимир Путин 17 июня выступит на пленарной сессии форума в очном формате. Всего в ПМЭФ примут участие свыше полутысячи российских компаний из более чем 65 отраслей.

Экономика,ПМЭФ-2022,Роман Вильфанд,Владимир Путин,
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