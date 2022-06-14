К открытию ПМЭФ в Петербурге прогнозируют дожди

В Санкт-Петербурге к открытию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ожидаются дожди. Об этом ТАСС сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако затем погода улучшится, и гости площадки смогут полюбоваться белыми ночами, заверил он.

Фото: © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

По его словам, с 14 июня в Северной столице давление будет ниже нормы, поэтому будет облачная погода с прояснениями и заметный дождь. Такая погода сохранится и в среду, 15 июня, сообщил синоптик.

«Затем распогодится — переменная облачность и совсем небольшие дождики, — рассказал он. Температура 14 и 15 июня днем ожидается 17-19 градусов, с четверга — 19-22 градуса. В общем, будет приятное петербургское лето».

Вильфанд также отметил, что белые ночи — главное событие в Петербурге в этот период — можно будет наблюдать с 16 июня.