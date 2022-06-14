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6 часов назад

Индия примет участие в ПМЭФ на министерском уровне

Большая Азияиещё 4

Индия рассчитывает на участие в в Петербургском международном экономическом форуме.

Индия примет участие в ПМЭФ на министерском уровне
Фото:  zaks.ru zaks.ru

Делегация Индии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на министерском уровне. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в посольстве Индии в Москве.

«Мы рассчитываем на участие в ПМЭФ на министерском уровне», — рассказали в диппредставительстве.

25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года. По данным Росконгресса, в нем подтвердили участие представители более 90 стран.

Экономика,ПМЭФ-2022,
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