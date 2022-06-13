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44 минуты назад

Песков заявил об «идеальном шторме» для мировой экономики

Lenta.ru

Ситуация в мировой экономике приобрела характер «идеального системного шторма» вследствие ошибок, которые допустили западные страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Песков заявил об «идеальном шторме» для мировой экономики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, эти ошибки стали проявляться еще в первые месяцы пандемии коронавируса, которая серьезно отразилась на всей планете. Позже они усугубились экономической войной, развязанной против России недружественными странами целенаправленно.

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«Россия — слишком большая страна, чтобы война против нее не аукалась им в качестве бумеранга», — пояснил Песков, указав, что теперь «экономика стала заложницей политики».

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что повышение уровня жизни граждан по прежнему остается неизменным приоритетом Кремля и президента Владимира Путина лично.

Экономика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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