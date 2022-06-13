Песков заявил об «идеальном шторме» для мировой экономики

Ситуация в мировой экономике приобрела характер «идеального системного шторма» вследствие ошибок, которые допустили западные страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС .

По его словам, эти ошибки стали проявляться еще в первые месяцы пандемии коронавируса, которая серьезно отразилась на всей планете. Позже они усугубились экономической войной, развязанной против России недружественными странами целенаправленно.