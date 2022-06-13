ВВП Британии упал на 0,3% на фоне роста цен на топливо

Падение ВВП Великобритании в апреле 2022 года составило 0,3% на фоне роста цен на энергоносители. Об этом говорится в данных, распространенных в понедельник Управлением национальной статистики Соединенного Королевства.

Этот показатель оказался хуже ожиданий большинства экономистов, предсказывавших, что британская экономика подрастет в апреле на 0,1%. В марте падение ВВП страны составило те же 0,1% при отсутствии роста в феврале. По данным статистического ведомства, каждая крупная отрасль экономики королевства внесла вклад в апрельский результат.

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"Сфера производства пострадала, многие компании сообщали нам, что на них оказали отрицательное воздействие растущие цены на топливо и на энергию", - заявил глава отдела экономической статистики ведомства Даррен Морган.

Курс британского фунта стерлингов на фоне публикации этой статистики падает в понедельник на 0,4% по отношению к доллару. В настоящий момент за £1 дают $1,236. Индекс Лондонской фондовой биржи на открытии торгов в понедельник падает на 0,98%. Среди лидеров падения - акции компаний нефтяного и горнодобывающих секторов.

Прогнозы экспертов

Конфедерация британской промышленности в свете нынешней ситуации пересмотрела свой прогноз роста национального ВВП в сторону понижения - с 5,1% до 3,7% в 2022 году и с 3% до всего 1% в 2023 году.

Некоторые эксперты более скромны в своих оценках. Газета The Daily Telegraph приводит в понедельник мнение главного экономиста аудиторской компании PricewaterhouseCoopers Баррета Капелиана, который считает, что в основе падения ВВП лежит целый набор факторов, включая конфликт на Украине, высокую инфляцию цен на продовольствие и энергоносители, возможные проблемы с цепочкой поставок из-за торговых споров Великобритании и Евросоюза, не прекращающихся после Brexit.

"Мы продолжаем ожидать, что британская экономика вырастет на 2-3% в этом году. Впрочем, этот прогноз искусственно завышается слабыми показателями экономики в начале прошлого года", - сказал эксперт.

Как ранее информировало статистическое ведомство, инфляция в Великобритании по итогам апреля разогналась до 9% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем с 1982 года. Отмечается, что инфляция во многом была вызвана повышением в стране на 54% верхнего предела цен на электроэнергию и роста стоимости топлива на фоне нарастающего энергетического кризиса в Европе вследствие антироссийских санкций из-за ситуации на Украине.