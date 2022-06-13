«Мы сейчас видим, как эти все рестрикции, санкции, которые введены [против РФ], бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее. Мы видим результаты ошибок многих стран, которые проявляются в начинающемся продовольственном кризисе. И так далее и тому подобное», - подчеркнул Дмитрий Песков.