Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС сообщил, что глава России Владимир Путин на пленарной сессии предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) произнесет важную речь. Он расскажет о влиянии ограничительных антироссийских санкций на мировую экономику.
«Мы сейчас видим, как эти все рестрикции, санкции, которые введены [против РФ], бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее. Мы видим результаты ошибок многих стран, которые проявляются в начинающемся продовольственном кризисе. И так далее и тому подобное», - подчеркнул Дмитрий Песков.
Он уточнил, что эти темы обязательно нужно обсудить на международном форуме.
«Конечно же, об этом невозможно не говорить, и я уверен, что президент будет говорить об этом», - сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что «в этом году речь [Владимира Путина] на форуме будет чрезвычайно важной».
Пресс-секретарь президента констатировал, что «экономика стала заложницей политики, а политики многих стран во время коронавируса совершили огромное количество ошибок. Мир сейчас расплачивается за эти ошибки».
Он добавил, что «ошибки усугубились той экономической войной, которую [западные страны] начали против России. Россия - слишком большая страна, чтобы война против нее не аукалась им в качестве бумеранга».
Ранее Дмитрий Песков раскритиковал деятельность американского дипломатического корпуса. Он сравнил послов США с «рэкетирами».