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1 час назад

В Кремле анонсировали «чрезвычайно важную» речь Путина на ПМЭФ

Илья Родин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС сообщил, что глава России Владимир Путин на пленарной сессии предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) произнесет важную речь. Он расскажет о влиянии ограничительных антироссийских санкций на мировую экономику.

«Мы сейчас видим, как эти все рестрикции, санкции, которые введены [против РФ], бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее. Мы видим результаты ошибок многих стран, которые проявляются в начинающемся продовольственном кризисе. И так далее и тому подобное», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Он уточнил, что эти темы обязательно нужно обсудить на международном форуме.

«Конечно же, об этом невозможно не говорить, и я уверен, что президент будет говорить об этом», - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что «в этом году речь [Владимира Путина] на форуме будет чрезвычайно важной».

Пресс-секретарь президента констатировал, что «экономика стала заложницей политики, а политики многих стран во время коронавируса совершили огромное количество ошибок. Мир сейчас расплачивается за эти ошибки».

Путин обратился к россиянам

Он добавил, что «ошибки усугубились той экономической войной, которую [западные страны] начали против России. Россия - слишком большая страна, чтобы война против нее не аукалась им в качестве бумеранга».

Ранее Дмитрий Песков раскритиковал деятельность американского дипломатического корпуса. Он сравнил послов США с «рэкетирами».

Экономика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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