Макрон объявил о вступлении Франции в период военной экономики

Франции следует пересмотреть закон о военном программировании на 2019–2025 годы на фоне изменившейся геополитической обстановки. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон, пишет РИА Новости.
Речь идет об увеличении расходов на армию. Документ, определяющий политику Парижа в данной отрасли, подписывает министр обороны и начальник штабов вооруженных сил.
Как отметил Макрон, он обратился к ним с призывом пересмотреть соответствующий закон, так как Франция «вступила в [период] военной экономики».
Ранее стало известно, что избирательная коалиция Макрона «Вместе!» победила в первом туре парламентских выборов в республике, обогнав левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона с минимальным отрывом. Он составил около 0,1 процента голосов.