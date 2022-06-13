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20 минут назад

Макрон объявил о вступлении Франции в период военной экономики

Lenta.ru

Франции следует пересмотреть закон о военном программировании на 2019–2025 годы на фоне изменившейся геополитической обстановки. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон, пишет РИА Новости.

Макрон объявил о вступлении Франции в период военной экономики
Фото: ТАССТАСС

Речь идет об увеличении расходов на армию. Документ, определяющий политику Парижа в данной отрасли, подписывает министр обороны и начальник штабов вооруженных сил.

Как отметил Макрон, он обратился к ним с призывом пересмотреть соответствующий закон, так как Франция «вступила в [период] военной экономики».

Ранее стало известно, что избирательная коалиция Макрона «Вместе!» победила в первом туре парламентских выборов в республике, обогнав левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона с минимальным отрывом. Он составил около 0,1 процента голосов.

Экономика,Эммануэль Макрон,
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