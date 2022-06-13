Россия получила €93 млрд на продаже ископаемого топлива за первые 100 дней военной спецоперации на Украине, которая началась в конце февраля. Такие данные представили эксперты независимого финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). Основная часть (61%) экспорта пришлась на поставки в ЕС. Европейские страны заплатили России за ресурсы €57 млрд.

По данным центра, Китай импортировал ресурсы на €12,6 млрд, Германия — на €12,1 млрд, а Италия — на €6,8 млрд.

Большая часть доходов России пришлась на поставки сырой нефти ($46 млрд), меньшая — на газ, нефтепродукты, сжиженный природный газ и уголь.

Эксперты отметили, что за время спецоперации экспорт России значительно сократился, однако высокие цен на энергоресурсы компенсировали все потери. В CREA указали, что в 2022 году средние экспортные цены в РФ оказались примерно на 60% выше, чем в 2021-ом.

К тому же некоторые страны, включая Китай, Индию, Объединенные Арабские Эмираты и Францию, наоборот, нарастили импорт. Поэтому доходы Москвы от экспорта достигли рекордно высокого уровня.

Ранее аналитик Роберт Рапир подсчитал, что нефтегазовые доходы России достигли очередного максимума несмотря на санкции. Эксперт объяснил, что в апреле Россия заработала на нефти и газе 1,8 трлн рублей против 1,2 трлн в марте. Пополнение бюджета РФ идёт по ускоренному графику.