В Испанию по новому пути прибыло первое судно с украинской кукурузой

Судно Alppila с 18 тоннами украинской кукурузы прибыло в понедельник в порт города Ла-Корунья (автономное сообщество Галисия). Об этом сообщило агентство EFE.
По его информации, судно пришвартовалось в пиренейском королевстве примерно в 08:00 по местному времени (09:00 мск). Как передает агентство, речь идет о первой партии зерна, доставленной по новому морскому маршруту. Кукуруза будет передана на заводы по производству корма для скота.
Она была доставлена с помощью безрельсового транспорта от границы Украины с Румынией и Польшей в польский порт Свиноуйсьце. Там зерно погрузили на судно, которое по пути в Галисию сделало остановку в Брунсбюттеле.