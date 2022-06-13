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1 час назад

В Испанию по новому морскому маршруту прибыло судно с 18 тоннами украинской кукурузы

ТАСС

Судно Alppila с 18 тоннами украинской кукурузы прибыло в понедельник в порт города Ла-Корунья (автономное сообщество Галисия). Об этом сообщило агентство EFE.

В Испанию по новому пути прибыло первое судно с украинской кукурузой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, судно пришвартовалось в пиренейском королевстве примерно в 08:00 по местному времени (09:00 мск). Как передает агентство, речь идет о первой партии зерна, доставленной по новому морскому маршруту. Кукуруза будет передана на заводы по производству корма для скота.

Она была доставлена с помощью безрельсового транспорта от границы Украины с Румынией и Польшей в польский порт Свиноуйсьце. Там зерно погрузили на судно, которое по пути в Галисию сделало остановку в Брунсбюттеле.

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