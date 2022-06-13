В Испанию по новому пути прибыло первое судно с украинской кукурузой

Судно Alppila с 18 тоннами украинской кукурузы прибыло в понедельник в порт города Ла-Корунья (автономное сообщество Галисия). Об этом сообщило агентство EFE.

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По его информации, судно пришвартовалось в пиренейском королевстве примерно в 08:00 по местному времени (09:00 мск). Как передает агентство, речь идет о первой партии зерна, доставленной по новому морскому маршруту. Кукуруза будет передана на заводы по производству корма для скота.