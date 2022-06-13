Украина запретила экспорт газа

Власти Украины запретили экспорт добытых в стране угля и газа, а также мазута. Постановление о запрете поставок, подписанное украинским премьером Денисом Шмыгалем, опубликовано на сайте правительства страны. Об этом пишет ТАСС.

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«Внести изменения в приложение 1 к постановлению кабинета министров Украины от 29 декабря 2021 года № 1424 «Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год», - сообщается в документе.

В постановлении приводится объем квот на различные экспортные товары. В графах «газ», «мазут», «уголь» указана цифра «0».