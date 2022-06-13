Молдавия допустила отказ «Газпрома» от поставок газа

Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну допустил, что контракт страны с «Газпромом» оговаривает объемы поставок только до октября, поэтому есть риск, что осенью концерн значительно сократит объемы поставляемого топлива или вообще заявит об отказе от поставок. Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас контракт заключен на пять лет, но объем мы оговаривали до октября, в августе-сентябре нужно начать обсуждение объема на следующие 12 месяцев, тогда станут ясны намерения "Газпрома" по отношению к "Молдовагазу"», — отметил Спыну.
По словам министра, правительство Молдавии должно быть готово к любому сценарию, чтобы иметь возможность обеспечить население газом.
Нынешний договор был подписан в октябре 2021 года и вступил в силу с ноября, при этом в течение октября Кишинев осуществлял закупки на спотовом рынке. Условия договора предусматривают плавающую цену на каждый месяц.