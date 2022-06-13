Молдавия допустила отказ «Газпрома» от поставок газа

Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну допустил, что контракт страны с «Газпромом» оговаривает объемы поставок только до октября, поэтому есть риск, что осенью концерн значительно сократит объемы поставляемого топлива или вообще заявит об отказе от поставок. Об этом сообщает РИА Новости.

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«У нас контракт заключен на пять лет, но объем мы оговаривали до октября, в августе-сентябре нужно начать обсуждение объема на следующие 12 месяцев, тогда станут ясны намерения "Газпрома" по отношению к "Молдовагазу"», — отметил Спыну.

По словам министра, правительство Молдавии должно быть готово к любому сценарию, чтобы иметь возможность обеспечить население газом.