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1 час назад

СМИ: США тайно способствуют закупкам российских удобрений

Говорит Москваиещё 1

Как пишет Bloomberg, Вашингтон мотивирует сельскохозяйственные и судоходные компании приобретать и перевозить товары из РФ, чтобы замедлить рост мировых цен на продовольствие.

США тайно способствуют закупкам российских удобрений
Фото: ТАССТАСС

Это «часть сложных переговоров с участием ООН по увеличению поставок удобрений, зерна и сельскохозпродукции из России и Украины», сообщает издание. Американские власти считают, что недостаточные поставки минеральных веществ могут повлиять на урожай следующего года.

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Также Bloomberg пишет, что страны Запада исключили удобрения из санкционных списков, однако грузоперевозчики, банки и страховые компании воздерживаются от подобных сделок из-за риска нарушить ограничения.

Экономика,ООН,
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