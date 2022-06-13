США тайно способствуют закупкам российских удобрений

Как пишет Bloomberg, Вашингтон мотивирует сельскохозяйственные и судоходные компании приобретать и перевозить товары из РФ, чтобы замедлить рост мировых цен на продовольствие.

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Это «часть сложных переговоров с участием ООН по увеличению поставок удобрений, зерна и сельскохозпродукции из России и Украины», сообщает издание. Американские власти считают, что недостаточные поставки минеральных веществ могут повлиять на урожай следующего года.