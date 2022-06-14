В российском бюджете нашли нарушения на сотни миллиардов рублей

При оценке российского бюджета за 2021 год Счетная палата нашла нарушения на сотни миллиардов рублей, заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава ведомства Алексей Кудрин. Содержание разговора изложено на сайте Кремля.

«При оценке бюджета — мы тоже сейчас заключение закончили — мы, конечно, отмечаем правдивость и достоверность отчета правительства, вместе с тем тоже нашли нарушений на 676 миллиардов рублей. В основном это бухгалтерский учет», — сообщил Кудрин.

По его словам, большую часть нарушений исправили еще в ходе самой проверки. По его словам, часто нарушения связаны с постановкой на учет имущества или зданий, которая иногда затягивается «на месяцы и даже годы».

При этом Кудрин пояснил, что в прошлом году правительство впервые за пять лет выполнило бюджет на 97,5 процента, что стало самым высоким показателем выполнения расходов, даже с учетом увеличения бюджета на два триллиона рублей в силу антикризисных мер.