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1 час назад

Делегацию Белоруссии на ПМЭФ возглавит первый вице-премьер правительства

ТАССиещё 1

Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков возглавит белорусскую делегацию на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь премьер-министра Александра Исаева.

Делегацию Белоруссии на ПМЭФ возглавит первый вице-премьер правительства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Делегацию возглавит первый вице-премьер правительства Николай Снопков", - сказала она.

ПМЭФ, организованный Фондом Росконгресс, состоится с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы малого и среднего предпринимательства, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.

Экономика,ПМЭФ-2022,Александра Исаева,Николай Снопков,
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