Делегацию Белоруссии на ПМЭФ возглавит первый вице-премьер правительства

Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков возглавит белорусскую делегацию на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь премьер-министра Александра Исаева .

ПМЭФ, организованный Фондом Росконгресс, состоится с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы малого и среднего предпринимательства, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.