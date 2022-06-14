Экономист дал ценнейший совет россиянам

В сложившейся глобальной экономической обстановке россиянам стоить выбирать наиболее консервативные методы сбережения своих средств.
Такой совет гражданам дал экономист Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Сталинград».
По его словам, наиболее надёжные накопления на будущее сейчас можно формировать исключительно в золоте и ещё какую-то некритичную часть в своей национальной валюте. Закупать для этих целей американский доллар, чрезвычайно опасности, рассказал эксперт.
Согласно оценкам специалиста, главная денежная единица США уже в течение ближайших лет может потерять свои главные преимущества и свой уникальный статус универсального средства расчёта и накопления. Доллар может вскоре заменить именно золото, полагает Катасонов.
В этой связи, экономист рекомендовал россиянам озаботиться реструктуризацией своих накоплений уже сейчас и начать постепенно заменить доллары в «кубышке» на золотые инвестиционные монеты или другие изделия из драгоценного металла.
Ранее о том, как накопить деньги на старость, дал экономист Михаил Хазин.