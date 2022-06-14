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2 часа назад

Студия общества «Знание» соберет ключевых спикеров ПМЭФ на своей площадке

РИА "ФедералПресс"

С 15 по 18 июня на ПМЭФ будет работать интерактивная студия Российского общества «Знание». Мероприятия на площадке пройдут в прямом эфире.

Студия общества «Знание» соберет ключевых спикеров ПМЭФ на своей площадке
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«ПМЭФ-2022, который пройдет под лейтмотивом «Новый мир – новые возможности», соберет на одной площадке тысячи делегатов из самых разных стран для обсуждения актуальных вопросов глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки, а также развития человеческого потенциала», – рассказали в «Знании».

В трансляции студии общества «Знание» поучаствуют спикеры ПМЭФ. В частности, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей̆» Алексей Комиссаров, гендиректор Rutube Александр Моисеев и многие другие.

В формате интервью они расскажут об актуальных темах, перспективных для молодежи отраслях, а также помогут разобраться в происходящем на форуме. Кроме того, в эфире «Знания» будут транслироваться лекции-экскурсии по узнаваемым местам столицы, Санкт-Петербурга и других городов.

«В прошлом году трансляции эфиров интервью с ключевыми спикерами форума и коллекции уникальных авторских лекций-экскурсий набрали более 57 миллионов просмотров в сети Интернет и продолжают привлекать внимание аудитории», – отметил гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.

Ранее «ФедералПресс» писал, что на ПМЭФ приедут делегации из 69 стран. Северная столица планирует заключить на форуме не менее 40 соглашений о сотрудничестве.

Экономика,ПМЭФ-2022,Александр Моисеев,Ольга Любимова,
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