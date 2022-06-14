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1 час назад

Министр национальной экономики Палестины примет участие в ПМЭФ

ТАСС

Министр национальной экономики Палестины Халед Осейли примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил ТАСС во вторник посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

Министр национальной экономики Палестины примет участие в ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Визит подтвержден. Он (министр - прим. ТАСС) прибудет послезавтра", - сказал дипломат.

По его словам, в рамках визита палестинского министра возможна встреча с главой Минтруда РФ Антоном Котяковым, который является сопредседателем российско-палестинской межправительственной комиссии.

XXV Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня.

Экономика,ПМЭФ-2022,Антон Котяков,Минтруд России,
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