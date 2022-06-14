Министр национальной экономики Палестины примет участие в ПМЭФ

Министр национальной экономики Палестины Халед Осейли примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил ТАСС во вторник посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.
"Визит подтвержден. Он (министр - прим. ТАСС) прибудет послезавтра", - сказал дипломат.
По его словам, в рамках визита палестинского министра возможна встреча с главой Минтруда РФ Антоном Котяковым, который является сопредседателем российско-палестинской межправительственной комиссии.
XXV Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня.