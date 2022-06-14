Власти Курской области подпишут соглашения на сумму около 40 млрд рублей в ходе ПМЭФ

Власти Курской области заключат 10 соглашений в ходе Петербургского международного экономического форума, общая сумма инвестиций составит около 40 млрд рублей, сообщил во вторник на оперативном совещании администрации региона первый замгубернатора Курской области Алексей Смирнов.

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"Подготовлена поездка в Санкт-Петербург на форум, будет подписано 10 соглашений на сумму почти 40 млрд рублей", - сказал Смирнов.

Как ранее отмечал замгубернатора, регион планирует заключить соглашения с соседними субъектами РФ, также планируется подписать шесть соглашений с инвесторами. Среди проектов, которые планируют реализовать инвесторы, в том числе строительство новых промышленных объектов на территории региона.