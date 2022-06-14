Власти Курской области подпишут соглашения на сумму около 40 млрд рублей в ходе ПМЭФ

Власти Курской области заключат 10 соглашений в ходе Петербургского международного экономического форума, общая сумма инвестиций составит около 40 млрд рублей, сообщил во вторник на оперативном совещании администрации региона первый замгубернатора Курской области Алексей Смирнов.
"Подготовлена поездка в Санкт-Петербург на форум, будет подписано 10 соглашений на сумму почти 40 млрд рублей", - сказал Смирнов.
Как ранее отмечал замгубернатора, регион планирует заключить соглашения с соседними субъектами РФ, также планируется подписать шесть соглашений с инвесторами. Среди проектов, которые планируют реализовать инвесторы, в том числе строительство новых промышленных объектов на территории региона.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, пройдет с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.