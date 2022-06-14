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53 минуты назад

Власти Курской области подпишут соглашения на сумму около 40 млрд рублей в ходе ПМЭФ

ТАСС

Власти Курской области заключат 10 соглашений в ходе Петербургского международного экономического форума, общая сумма инвестиций составит около 40 млрд рублей, сообщил во вторник на оперативном совещании администрации региона первый замгубернатора Курской области Алексей Смирнов.

Власти Курской области подпишут соглашения на сумму около 40 млрд рублей в ходе ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Подготовлена поездка в Санкт-Петербург на форум, будет подписано 10 соглашений на сумму почти 40 млрд рублей", - сказал Смирнов.

Как ранее отмечал замгубернатора, регион планирует заключить соглашения с соседними субъектами РФ, также планируется подписать шесть соглашений с инвесторами. Среди проектов, которые планируют реализовать инвесторы, в том числе строительство новых промышленных объектов на территории региона.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, пройдет с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.

Экономика,ПМЭФ-2022,Алексей Смирнов,
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