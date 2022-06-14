Башкирия планирует подписать на ПМЭФ 31 инвестсоглашение на сумму более 65 млрд рублей

"Что касается соглашений, 31 соглашение готово на более чем 65 млрд рублей, и есть еще несколько соглашений, которые мы готовим. Наиболее крупные из них - это соглашение с Дом.РФ, соглашение по реализации инвестиционного проекта "Производство катодной меди из вскрышных пород и карьерных вод", соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта "Рекультивация земель" в Сибае, соглашение о намерениях с "Евразийской Агрологистикой" по реализации проекта по созданию на территории республики оптово-распределительного центра", - сказала Болычева.