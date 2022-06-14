Башкирия планирует подписать на ПМЭФ 31 инвестсоглашение на сумму более 65 млрд рублей

Республика Башкортостан планирует в ходе XXV Петербургского международного экономического форума подписать 31 инвестсоглашение на сумму более 65 млрд рублей. Об этом во вторник в ходе оперативного совещания в правительстве республики рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Маргарита Болычева.
"Что касается соглашений, 31 соглашение готово на более чем 65 млрд рублей, и есть еще несколько соглашений, которые мы готовим. Наиболее крупные из них - это соглашение с Дом.РФ, соглашение по реализации инвестиционного проекта "Производство катодной меди из вскрышных пород и карьерных вод", соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта "Рекультивация земель" в Сибае, соглашение о намерениях с "Евразийской Агрологистикой" по реализации проекта по созданию на территории республики оптово-распределительного центра", - сказала Болычева.
Также планируется подписание соглашения по линии развития придорожного сервиса, соглашения с белорусской компанией "Амкодор" о двух инвестпроектах. "[Планируется] несколько соглашений нефинансового характера, например, о проведении в 2024 году в Башкортостане [Международного форума] "Россия - спортивная держава", соглашения с шестью губернаторами по реализации проекта "Большой Урал", соглашения с "Корпорацией Туризм.РФ", - уточнила Болычева.
Стенд Башкортостана станет одной из крупных региональных стендов. "[Будет представлен] Центр управления республикой, переговорная будет оформлена в виде вертолета Ка-32, производимого в республике. Подготовлена экспозиция Башкирской содовой компании. Центральным объектом будет цифровая юрта, на которой в формате 3D можно увидеть ключевые проекты, реализуемые и готовящиеся к реализации в республике, в том числе объекты, которые будут реализованы к 450-летию Уфы", - отметила министр.
Также на площадке будет работать ресторан "Башкортостан", где гости смогут попробовать блюда башкирской кухни.
XXV Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.