"Честный знак" угостит участников ПМЭФ мороженым

Центр развития перспективных технологий - оператор Национальной системы цифровой маркировки "Честный знак" - и один из крупнейших производителей молочной продукции "Чистая линия" подготовил для участников юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) лимитированную партию мороженого, защищенного от подделок "Честным знаком".

Фото: © Пресс-служба Центра развития перспективных технологий © Пресс-служба Центра развития перспективных технологий

Акция приурочена к году с момента старта маркировки молочной продукции, которая началась 1 июня 2021 года с категорий сыров и мороженого. Партия состоит из 25 тыс. эскимо, общий вес угощений составляет 2 тонны.

Центр развития перспективных технологий принимает активное участие в деловой программе ПМЭФ-2022. Представители Центра подпишут ряд значимых соглашений с представителями бизнеса и выступят с докладами на панельных сессиях:

Цифровизация в сфере лекарственного обеспечения: доступность, прозрачность, подлинность - 15 июня в 14:30 Борьба с контрафактом: как спасти экономику? - 16 июня в 15:00 Цифровой след: заявка на будущее - 17 июня в 12:00