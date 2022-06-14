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1 час назад

"Честный знак" угостит участников ПМЭФ мороженым

ТАСС

Центр развития перспективных технологий - оператор Национальной системы цифровой маркировки "Честный знак" - и один из крупнейших производителей молочной продукции "Чистая линия" подготовил для участников юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) лимитированную партию мороженого, защищенного от подделок "Честным знаком".

"Честный знак" угостит участников ПМЭФ мороженым
Фото: © Пресс-служба Центра развития перспективных технологий© Пресс-служба Центра развития перспективных технологий

Акция приурочена к году с момента старта маркировки молочной продукции, которая началась 1 июня 2021 года с категорий сыров и мороженого. Партия состоит из 25 тыс. эскимо, общий вес угощений составляет 2 тонны.

Центр развития перспективных технологий принимает активное участие в деловой программе ПМЭФ-2022. Представители Центра подпишут ряд значимых соглашений с представителями бизнеса и выступят с докладами на панельных сессиях:

Цифровизация в сфере лекарственного обеспечения: доступность, прозрачность, подлинность - 15 июня в 14:30 Борьба с контрафактом: как спасти экономику? - 16 июня в 15:00 Цифровой след: заявка на будущее - 17 июня в 12:00

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, пройдет с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.

Экономика,ПМЭФ-2022,
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