В течение четырех дней, с 15 по 18 июня, российская северная столица будет безоговорочно доминировать в сообщениях мировых агентств. Именно в эти дни в Санкт-Петербурге пройдет традиционный, 25-й международный экономический форум. В условиях колоссального санкционного давления на нашу страну к мероприятию приковано особое внимание.

Фото: Рен.тв Рен.тв

Помимо российских журналистов, на форуме аккредитовано 136 иностранных корреспондентов из Великобритании, Таджикистана, Японии, Азербайджана, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Ганы, Германии, Египта, Индии, Ирака, Ирана, Иордании, Испании, Ирландии, Италии, Казахстана, КНР, Латвии, Ливана, Марокко, Пакистана, Сингапура, Сербии, Сирии, США, Тайваня, Турции, Узбекистана, Франции, Швейцарии, Эстонии и других государств.

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Что же влечет сегодня представителей зарубежной прессы в город белых ночей? Если посланцы «недружественных» стран в первую очередь станут искать признаки ослабления российской экономики, то для гостей из Азии, Африки, Латинской Америки и с Ближнего Востока будет важно другое. Свое внимание они сконцентрируют на успешном российском опыте противодействия жестким западным рестрикциям, некоторые из которых сродни объявлению войны. Этот опыт уже очень скоро может пригодиться тем державам, которые хотят, но пока опасаются, проводить более самостоятельную политику.

Собственно, сообщения о провале политики «адских санкций» подобно монеткам из прохудившегося кармана начинают сыпаться уже сейчас. В Америке жалуются, что без русского топлива встанут их атомные электростанции, а фермеры обанкротятся без наших удобрений. Европа заявляет о том, что жить не может без угля и газа из России. Финляндия рвёт волосы после прекращения поставок российских электроэнергии и леса. Япония прогнозирует на своем рынке дефицит морепродуктов из-за ответных ограничений со стороны РФ... И этот список можно продолжать. Недаром же совсем недавно президент Путин заявил, что вокруг нашей страны «просто невозможно построить забор». И вот наглядное подтверждение этого утверждения: из этого, казалось бы, глухого «забора» с хрустом выламывается то одна доска, то друга, то третья… Чтобы не остаться без штанов, Запад начинает лихорадочно придумывать хитромудрые схемы «исключений из санкций».

Наиболее «продвинутые» журналисты и обозреватели, приехавшие в Питер, отлично понимают, что предстоящий форум будет не таким, как всегда. Он станет особым, потому что кардинально поменяется его суть. Если в прежние годы ПМЭФ выступал в качестве одной из многих мировых площадок для установления и развития связей между экономиками государств, обеспечивавших укрепление глобализации, то теперь ситуация изменилась до неузнаваемости. Нынешний год заставил скинуть маски, он наглядно показал, кто пытается дирижировать мировой экономикой, и что бывает со слишком строптивыми участниками концерта.

В этой связи цели Петербургского форума изменились. Теперь задача ПМЭФ – дать принимающим в нем участие странам ответ, как защитить свою экономику от бесцеремонного внешнего вмешательства. И при этом сохранить реальную независимость в условиях постоянного закручивания гаек. По сути, на берегах Невы в эти дни открывается всемирный семинар по обеспечению национальной безопасности для тех, кто не хочет выступать марионеткой консолидированного Запада и жертвовать благополучием своих граждан ради чужих целей. Не нужно ходить к гадалке, чтобы спрогнозировать: ограничиваться общими словами в Санкт-Петербурге не станут, на многочисленных пленарных заседаниях, круглых столах и рабочих завтраках здесь в сжатые сроки обсудят десятки тем: от здравоохранения и культуры до кибербезопасности и финансового суверенитета.

На форуме будут работать четыре тематические площадки. «Территория инноваций» - это специально организованное тематическое пространство для общения инновационных и высокотехнологичных компаний и презентации технологичных стартапов. Пространство «Здоровое общество» станет точкой притяжения для ведущих представителей медицинского и научного сообществ. Площадка «ВиноГрад» будет посвящена виноделию и виноградарству. А на площадке «Арктика - территория диалога» пройдут презентации, питч-сессии и круглые столы, посвящённые тематике устойчивого развития Арктического региона.