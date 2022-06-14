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1 час назад

Президент Казахстана Токаев примет участие в ПМЭФ 17 июня

RT на русском

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт 17 июня.

Президент Казахстана Токаев примет участие в ПМЭФ 17 июня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Касым-Жомарт Токаев по приглашению (президента России. — RT) Владимира Путина примет участие в юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме. Планируется, что глава государства выступит на пленарном заседании ПМЭФ, а также проведёт ряд двусторонних встреч», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

16 мая Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении приехать во главе казахстанской делегации на Петербургский международный экономический форум в июне.

Экономика,ПМЭФ-2022,Владимир Путин,
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