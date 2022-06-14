В России ускорилась трендовая инфляция

Банк России сообщил об ускорении трендовой инфляции в РФ в мае до 10,18% с 10,11% в апреле.

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Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, упала, составив 11,39% в мае после 11,67% в апреле.

«Оценка трендовой инфляции в мае 2022 года повысилась до 10,18% с 10,11% в апреле… Совокупность аналитических показателей указывает на то, что основной вклад в резкое замедление месячного роста цен в мае внесла коррекция цен по узкой группе товаров, цены на которые значительно выросли в марте», — говорится в сообщении.

Также ЦБ указывает на уменьшение инфляционного давления с пиковых значений марта-апреля. Однако регулятор отмечает, что оно остается выше уровней, соответствующих инфляции 4% в пересчете на год.

По данным Банка России, баланс рисков все еще смещен в сторону проинфляционных. С учетом проводимой ЦБ денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году.

На прошлой неделе Центробанк сообщил, что годовая инфляция в 2022 году достигнет 14,0–17,0%, в 2023 году – снизится до 5,0–7,0%, в 2024 году. Он также отметил, что общий показатель инфляции снизился, в частности, в связи с коррекцией цен на небольшую группу товаров и услуг после их резкого роста в марте. Среди важных фактор для дальнейшей динамики инфляции - эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих, подчеркнул ЦБ.