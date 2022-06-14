Милорад Додик приедет на ПМЭФ

"Я еду в Санкт-Петербург, где буду участвовать в экономическом форуме. В этом форуме обычно принимает участие и президент Владимир Путин. Встреча с Путиным пройдет после пленарного заседания ПМЭФ 17 июня", - приводит слова Додика во вторник Национальное телевидение Республики Сербской.