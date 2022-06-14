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1 час назад

Член Президиума БиГ заявил, что посетит ПМЭФ и намерен встретиться с Путиным

ТАСС

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик сообщил, что планирует посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), а также 17 июня встретиться в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным.

Милорад Додик приедет на ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я еду в Санкт-Петербург, где буду участвовать в экономическом форуме. В этом форуме обычно принимает участие и президент Владимир Путин. Встреча с Путиным пройдет после пленарного заседания ПМЭФ 17 июня", - приводит слова Додика во вторник Национальное телевидение Республики Сербской.

Додик также добавил, что в рамках поездки планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 16 июня.

Ранее Додик поздравил российский народ с Днем России и выразил уверенность в продолжении сотрудничества с РФ.

Экономика,ПМЭФ-2022,Милорад Додик,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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