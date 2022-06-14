Милорад Додик приедет на ПМЭФ

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик сообщил, что планирует посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), а также 17 июня встретиться в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным.
"Я еду в Санкт-Петербург, где буду участвовать в экономическом форуме. В этом форуме обычно принимает участие и президент Владимир Путин. Встреча с Путиным пройдет после пленарного заседания ПМЭФ 17 июня", - приводит слова Додика во вторник Национальное телевидение Республики Сербской.
Додик также добавил, что в рамках поездки планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 16 июня.
Ранее Додик поздравил российский народ с Днем России и выразил уверенность в продолжении сотрудничества с РФ.