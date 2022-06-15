Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 июня, примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе Кремля в среду.
"В заседании также будут участвовать президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и по видеосвязи - президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступит с видеообращением", - указали в пресс-службе.
Там добавили, что также запланированы двусторонние контакты президента России с рядом приглашенных на форум зарубежных лидеров.
"Владимир Путин также проведет отдельную встречу с представителями российских СМИ", - добавили в Кремле.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.