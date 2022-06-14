"Газпром нефть" представит виртуальный портал в Арктику на ПМЭФ-2022

Компания «Газпром нефть» представит арт-проект «Погружаясь в Арктику» на Петербургском международном экономическом форуме. Инсталляцию с гигантским «ледяным» кубом можно будет увидеть 15 июня в центре главного павильона форума.

Фото: Пресс-служба ПАО «Газпром нефть» Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Арт-проект, рассказывающий о природе Арктики и обитателях северных морей, создан креативной командой «Газпром нефти» совместно со студией Radugadesign. Авторы отмечают, что животные моргают, шевелят усами и двигают ластами, за счет чего создается ощущение, что они живые.

В одной из сцен инсталляции из ее изогнутого экрана буквально выплывает гигантский восьмиметровый морж. Оптическую иллюзию создает технология 3D Naked Eye, позволяющая видеть объемные изображения без специальных очков. Вслед за моржом также появляется огромный кит в сопровождении стаи рыб и проплывает занесенный в Красную книгу морской единорог – нарвал.