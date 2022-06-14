Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
45 минут назад

"Газпром нефть" представит виртуальный портал в Арктику на ПМЭФ-2022

Газета.Ru

Компания «Газпром нефть» представит арт-проект «Погружаясь в Арктику» на Петербургском международном экономическом форуме. Инсталляцию с гигантским «ледяным» кубом можно будет увидеть 15 июня в центре главного павильона форума.

"Газпром нефть" представит виртуальный портал в Арктику на ПМЭФ-2022
Фото: Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Арт-проект, рассказывающий о природе Арктики и обитателях северных морей, создан креативной командой «Газпром нефти» совместно со студией Radugadesign. Авторы отмечают, что животные моргают, шевелят усами и двигают ластами, за счет чего создается ощущение, что они живые.

В одной из сцен инсталляции из ее изогнутого экрана буквально выплывает гигантский восьмиметровый морж. Оптическую иллюзию создает технология 3D Naked Eye, позволяющая видеть объемные изображения без специальных очков. Вслед за моржом также появляется огромный кит в сопровождении стаи рыб и проплывает занесенный в Красную книгу морской единорог – нарвал.

Работа над арт-проектом велась почти полгода. В его создании помогали настоящие полярники – участники исследовательских проектов «Газпром нефти», которые консультировали дизайнеров и программистов при создании виртуальных животных.

Экономика,ПМЭФ-2022,Газпромнефть,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители